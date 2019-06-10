У Мінсоцполітики порахували переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Станом на 10 червня кількість зареєстрованих переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим становить 1 383 700 осіб. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, передає УНН.
"Станом на 10 червня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 383 700 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що за тиждень в Україні стало на 1,7 тисячі переселенців більше.
Нагадаємо, за даними опитування, понад половині внутрішньо переміщених осіб коштів вистачає лише на харчування або навіть на харчуванні вони змушені заощаджувати.