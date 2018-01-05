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В Минсоцполитики пообещали, что повышение пенсий будет перекрывать инфляцию

Киев • УНН

 • 17380 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Механизм ежегодного осовременивания пенсий позволит повышать их размер выше уровня инфляции. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

В Минсоцполитики пообещали, что повышение пенсий будет перекрывать инфляцию

“В Украине создана система, которая вводит ежегодное повышение пенсий в автоматическом режиме. Повышение будет происходить по единому подходу, и составит 50% от роста средней зарплаты, плюс 50% от увеличения уровня инфляции. Это позволит увеличивать размер пенсий полностью перекрывая уровень инфляции, и даже больше”, - отметил он.

Как уточнил Шамбир, по предварительным расчетам, в 2019 году такое повышение составит около 20% к размеру пенсий.
Заместитель министра также отметил, что позиция министерства о проведении осовременивания пенсий для военнослужащих остается неизменной.

“С 2008 года пенсии военнослужащих не менялись, и это является самой большой проблемой. На сегодня разработан соответствующий законопроект, который обрабатывается совместно с центральными органами исполнительной власти, и в кратчайшие сроки он будет подан на рассмотрение Верховной Рады. Ключевая позиция Минсоцполитики — увеличить пенсии военных с 1 января 2018 года”, - добавил Шамбир.

Напомним, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, независимо от того, когда Верховная Рада примет закон о реформе пенсионного обеспечения работников силовых ведомств, перерасчет пенсий начнется с 1 января 2018 года.

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