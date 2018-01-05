У Мінсоцполітики пообіцяли, що підвищення пенсій перекриватиме інфляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Механізм щорічного осучаснення пенсій дозволить підвищувати їх розмір вище рівня інфляції. Про це заявив заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
“В Україні створено систему, яка запроваджує щорічне підвищення пенсій в автоматичному режимі. Підвищення відбуватиметься за єдиним підходом, та становитиме 50% від зростання середньої зарплати, плюс 50% від збільшення рівня інфляції. Це дозволить збільшувати розмір пенсій стовідсотково перекриваючи рівень інфляції, і навіть більше”, — зазначив він.
Як уточнив Шамбір, за попередніми розрахунками, у 2019 році таке підвищення становитиме близько 20% до розміру пенсій.
Заступник міністра також наголосив на тому, що позиція міністерства щодо проведення осучаснення пенсій для військовослужбовців залишається незмінною.
“З 2008 року пенсії військовослужбовців не змінювалися, і це є найбільшою проблемою. Станом на сьогодні розроблено відповідний законопроект, який опрацьовується спільно з центральними органами виконавчої влади, і у найкоротші терміни він буде поданий на розгляд Верховної Ради. Ключова позиція Мінсоцполітики — збільшити пенсії військових з 1 січня 2018 року”, — додав Шамбір.
Нагадаємо, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, незалежно від того, коли Верховна Рада ухвалить закон щодо реформи пенсійного забезпечення працівників силових відомств, перерахунок пенсій розпочнеться з 1 січня 2018 року.