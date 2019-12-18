В Минсоцполитики планируют увеличить прожиточный минимум почти вдвое

"Сегодня в Верховной Раде Украины состоятся парламентские слушания по подготовленному Минсоцполитики законопроекту о отвязке ряда выплат прожиточного минимума", - говорится в сообщении.

Как заявила Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, эта инициатива позволит аккумулировать средства и поэтапно повысить социальные выплаты наиболее уязвимым группам населения. В перспективе - увеличение их размера почти в два раза.

"Прожиточный минимум потерял свой смысл, его повышение не помогает социально незащищенным группам населения, выплаты которым составляют от двух прожиточных минимумов, зато он обогащает отдельные группы должностных лиц, зарплаты которых состоят из 30 или 50 прожиточных минимумов. В моей бабушки пенсия 2100 гривен, ей не хватает этих денег, как и большинства пенсионерам. Мы исправим эту несправедливость, "отвязав" прожиточный минимум от нецелевых выплат, это позволит аккумулировать средства для его повышение и повлиять на качество жизни социально незащищенных групп", - рассказала Соколовская.

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Так, если законопроект одобрит Верховная Рада Украины, то с 1 января 2021 года вводится термин "минимальный должностной оклад", что планово составляет 50% минимальной заработной платы для расчета зарплат работников бюджетной сферы. А штрафы/пени за различные нарушения будут рассчитывать по новым срокам "расчетной единицы" и "штрафной ставки". Эти величины будут утверждаться Государственным бюджетом накануне нового бюджетного года.

Напомним, правительство подготовило законопроект, который меняет работу прожиточного минимума, как показателя, который влиял на заработную плату. Это первый шаг к повышению прожиточного минимума в 2020 году.

Как ранее сообщалось в УНН, в правительстве предложили отвязать размер должностных окладов "бюджетников" и других, а также размер штрафов за административные и уголовные правонарушения, пени и еще много выплат прожиточного минимума.