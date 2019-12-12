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В уряді детально пояснили реформу системи застосування прожиткового мінімуму

В уряді детально пояснили реформу системи застосування прожиткового мінімуму

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністр соціальної політики Юлія Соколовська пояснила суть відв’язки частини різних виплат від прожиткового мінімуму. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку міністра у Facebook.

За словами міністра, реформа механізму застосування прожиткового мінімуму дозволить створити передумови для суттєвого підвищення прожиткового мінімуму і надавати допомогу тим, хто її реально потребує.

В уряді запропонували відв’язати розмір посадових окладів “бюджетників” та інших, а також розмір штрафів за адміністративні та кримінальні правопорушення, пені та ще багато виплат від прожиткового мінімуму.

Лише соціальні виплати та доплати залишаються “прив’язаними” до розміру прожиткового мінімуму, зазначила Соколовська.

За інформацією очільниці Мінсоцполітики, якщо законопроект підтримає Верховна рада, то він набуде чинності з 1 січня 2021 року і передбачає зміни у 46 законах щодо механізму застосування прожиткового мінімуму та неоподатковуваного мінімуму.

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Ініціатива дозволить наблизитися до стратегічної мети Уряду – підвищення розміру прожиткового мінімуму до фактичного рівня.

"Зараз є різні підходи до визначення суті “фактичного прожиткового мінімуму”. І ми будемо поетапно рухатися до того, щоб він становив не менше 30-40% від розміру середньої заробітної плати. Зараз ми орієнтуємося для різних категорій населення на 3-4 тис. грн", повідомила міністр.

За її словами, в першу чергу це відчують на собі ті категорії населення, для яких соціальні виплати (які залежать від прожиткового мінімуму) є основним джерелом існування. "Якщо ми говоримо про зміну у визначенні посадового окладу, то це стосується працівників бюджетної сфери, працівників державних органів, суддів та військовослужбовців", запевнила Соколовська.

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Як наголосила міністр, уряд пропонує запровадити:

1. Поняття “мінімального посадового окладу в системі оплати праці".

Цей показник буде встановлюватися законом про державний бюджет. До нього будуть "прив’язані" заробітні плати та оклади працівників бюджетної сфери та система оплати праці у державному секторі.

2. За пропозицією Міністерства юстиції запроваджується поняття “розрахункова одиниця” та “штрафна ставка”. Ці величини застосовуватимуться для визначення розмірів штрафів та стягнень.

Міністр соцполітики Юлія Соколовська повідомила, чому уряд не може підвищити прожитковий мінімум уже зараз: "Ми не можемо підняти прожитковий мінімум лише для соціальних виплат – тому що будь-яке підвищення автоматично підвищує всі інші показники. Сьогодні до прожиткового мінімуму прив’язані понад 150 видів виплат, серед яких: заробітна плата, посадові оклади, плата за видачу ліцензії, адміністративні збори, державне мито, судовий збір, штрафи, тощо".

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Представниця уряду навела такий приклад: "Максимальний розмір допомоги складає 2 прожиткових мінімуми. В той же час посадовий оклад суддів Верховного суду складає 55 прожиткових мінімумів. Підіймаючи прожитковий мінімум на 100 грн – ми збільшуємо виплати для одержувачів соціальної допомоги на 200 грн, а для суддів Верховного суду – на 5500 грн".

Таким, чином, за словами міністра, реформа механізму застосування прожиткового мінімуму дозволить створити передумови для суттєвого підвищення прожиткового мінімуму і надавати допомогу тим, хто її реально потребує.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вносить до Верховної Ради законопроект про зміни в Бюджетному кодексі щодо відв’язки зарплат і виплат від прожиткового мінімуму.

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