В правительстве детально объяснили реформу системы применения прожиточного минимума

По словам министра, реформа механизма применения прожиточного минимума позволит создать предпосылки для существенного повышения прожиточного минимума и оказывать помощь тем, кто в ней реально нуждается.

В правительстве предложили отвязать размер должностных окладов "бюджетников" и других, а также размер штрафов за административные и уголовные правонарушения, пени и еще много выплат прожиточного минимума.

Только социальные выплаты и доплаты остаются "привязанными" к размеру прожиточного минимума, отметила Соколовская.

По информации руководителя Минсоцполитики, если законопроект поддержит Верховная Рада, то он вступит в силу с 1 января 2021 года и предусматривает изменения в 46 законов о механизме применения прожиточного минимума и необлагаемого минимума.

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Инициатива позволит приблизиться к стратегической цели правительства - повышение размера прожиточного минимума до фактического уровня.

"Сейчас есть разные подходы к определению сущности" фактического прожиточного минимума". И мы будем поэтапно двигаться к тому, чтобы он составлял не менее 30-40% от размера средней заработной платы. Сейчас мы ориентируемся для различных категорий населения на 3-4 тыс. грн", сообщила министр.

По ее словам, в первую очередь это почувствуют на себе те категории населения, для которых социальные выплаты (которые зависят от прожиточного минимума) являются основным источником существования. "Если мы говорим об изменении в определении должностного оклада, то это касается работников бюджетной сферы, работников государственных органов, судей и военнослужащих", заверила Соколовская.

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Как отметила министр, правительство предлагает ввести:

1. Понятие "минимального должностного оклада в системе оплаты труда".

Этот показатель будет устанавливаться законом о государственном бюджете. В него будут "привязаны" заработные платы и оклады работников бюджетной сферы и система оплаты труда в государственном секторе.

2. По предложению Министерства юстиции вводится понятие "расчетная единица" и "штрафная ставка". Эти величины будут применяться для определения размеров штрафов и взысканий.

Министр соцполитики Юлия Соколовская сообщила, почему правительство не может повысить прожиточный минимум уже сейчас: "Мы не можем поднять прожиточный минимум только для социальных выплат - потому что любое повышение автоматически повышает все другие показатели. Сегодня к прожиточному минимуму привязаны более 150 видов выплат, среди которых: заработная плата, должностные оклады, плата за выдачу лицензии, административные сборы, государственная пошлина, судебный сбор, штрафы и т.д".

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Представитель правительства привела такой пример: "Максимальный размер пособия составляет 2 прожиточных минимума. В то же время должностной оклад судей Верховного суда составляет 55 прожиточных минимумов. Поднимая прожиточный минимум на 100 грн - мы увеличиваем выплаты для получателей социальной помощи на 200 грн, а для судей Верховного суда - на 5500 грн".

Таким, образом, по словам министра, реформа механизма применения прожиточного минимума позволит создать предпосылки для существенного повышения прожиточного минимума и оказывать помощь тем, кто в ней реально нуждается.

Напомним, Кабинет министров Украины вносит в Верховную Раду законопроект об изменениях в Бюджетном кодексе по отвязки зарплат и выплат прожиточного минимума.