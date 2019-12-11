Гончарук розповів, як уряд збирається підвищити прожитковий мінімум у 2020 році

"Дуже важлива ініціатива була подана Міністерством соціальної політики, це законопроект, який фактично змінює логіку роботи важливого показника як прожиткового мінімуму. Зараз до цього показника прив’язано дуже багато сум і платежів. Наприклад, якщо ти на 200 грн його піднімеш прожитковий мінімум, це означало, що одночасно зарплата суддів Верховного суду автоматом зросла би на 5,5 тисяч", - зазначив Гончарук.

За його словами, така кількість показників і різних сум, прив’язаних до цього інституту, що нормально оперувати ними держава не може.

"Відповідний законопроект уже підготовлений урядом. Це перший крок для того, щоби прожитковий мінімум став вищим у наступному році. І ми цей законопроект незабаром подамо до ВРУ і будемо розраховувати на те, що наші колеги його підтримають", - підсумував Гончарук.

Раніше УНН повідомляв, Кабінет міністрів України вносить до Верховної Ради законопроект про зміни в Бюджетному кодексі щодо відв’язки зарплат і виплат від прожиткового мінімуму.