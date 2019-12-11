Гончарук розповів, як уряд збирається підвищити прожитковий мінімум у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Уряд підготував законопроект, який змінює роботу прожиткового мінімуму, як показника, що впливав на заробітну плату. Це перший крок до підвищення прожиткового мінімуму у 2020 році. Про це під час брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Дуже важлива ініціатива була подана Міністерством соціальної політики, це законопроект, який фактично змінює логіку роботи важливого показника як прожиткового мінімуму. Зараз до цього показника прив’язано дуже багато сум і платежів. Наприклад, якщо ти на 200 грн його піднімеш прожитковий мінімум, це означало, що одночасно зарплата суддів Верховного суду автоматом зросла би на 5,5 тисяч", - зазначив Гончарук.
За його словами, така кількість показників і різних сум, прив’язаних до цього інституту, що нормально оперувати ними держава не може.
"Відповідний законопроект уже підготовлений урядом. Це перший крок для того, щоби прожитковий мінімум став вищим у наступному році. І ми цей законопроект незабаром подамо до ВРУ і будемо розраховувати на те, що наші колеги його підтримають", - підсумував Гончарук.
Раніше УНН повідомляв, Кабінет міністрів України вносить до Верховної Ради законопроект про зміни в Бюджетному кодексі щодо відв’язки зарплат і виплат від прожиткового мінімуму.