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Гончарук рассказал, как правительство собирается повысить прожиточный минимум в 2020 году

Гончарук рассказал, как правительство собирается повысить прожиточный минимум в 2020 году

Киев  •  УНН

 • 17729 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Правительство подготовило законопроект, который меняет работу прожиточного минимума, как показателя, который влиял на заработную плату. Это первый шаг к повышению прожиточного минимума в 2020 году. Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Очень важная инициатива была подана Министерством социальной политики, это законопроект, который фактически меняет логику работы важного показателя как прожиточный минимум. Сейчас к этому показателю привязаны очень много сумм и платежей. Например, если ты на 200 грн его поднимешь прожиточный минимум, это означало, что одновременно зарплата судей Верховного суда автоматом выросла бы на 5500", - отметил Гончарук.

По его словам, такое количество показателей и различных сумм, привязанных к этому институту, что нормально оперировать ими государство не может.

"Соответствующий законопроект уже подготовлен правительством. Это первый шаг для того, чтобы прожиточный минимум стал выше в следующем году. И мы этот законопроект вскоре представим в ВРУ и будем рассчитывать на то, что наши коллеги его поддержат", - подытожил Гончарук.

Ранее УНН сообщал, Кабинет министров Украины вносит в Верховную Раду законопроект об изменениях в Бюджетном кодексе относительно отвязки зарплат и выплат прожиточного минимума.

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