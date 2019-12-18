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У Мінсоцполітики планують збільшити прожитковий мінімум майже вдвічі

У Мінсоцполітики планують збільшити прожитковий мінімум майже вдвічі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні у Верховній Раді України відбудуться парламентські слухання щодо підготовленого Міністерством соціальної політики законопроекту про відв’язку низки виплат від прожиткового мінімуму, що дозволить поетапно підвищити соціальні виплати найбільш вразливим групам населення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

"Сьогодні у Верховній Раді України відбудуться парламентські слухання щодо підготовленого Мінсоцполітики законопроекту про відв’язку низки виплат від прожиткового мінімуму", - йдеться у повідомленні.

Як заявила Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська, ця ініціатива дозволить акумулювати кошти і поетапно підвищити соціальні виплати найбільш вразливим групам населення. У перспективі – це збільшення їх розміру майже у два рази.

"Прожитковий мінімум втратив свій сенс, його підвищення не допомагає соціально вразливим групам населення, виплати яким становлять від двох прожиткових мінімумів, натомість він збагачує окремі групи посадовців, зарплати яких складаються з 30 чи 50 прожиткових мінімумів. В моєї бабусі пенсія 2100 гривень, їй не вистачає цих грошей, як і більшості пенсіонерам. Ми виправимо цю несправедливість, "відв’яжемо" прожитковий мінімум від нецільових виплат, це дозволить акумулювати кошти для його підвищення та вплинути на якість життя соціально незахищених груп", - розповіла Соколовська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем'єр пояснив рішення відв'язати зарплати від прожиткового мінімуму.

Так, якщо законопроект схвалить Верховна Рада України, то з 1 січня 2021 року вводиться термін "мінімальний посадовий оклад", що планово становить 50% мінімальної заробітної плати для розрахунку зарплат працівників бюджетної сфери. А штрафи/пені за різні порушення розраховуватимуть за новими термінами "розрахункова одиниця" та "штрафна ставка". Ці величини затверджуватимуться Державним бюджетом напередодні нового бюджетного року.

Нагадаємо, уряд підготував законопроект, який змінює роботу прожиткового мінімуму, як показника, що впливав на заробітну плату. Це перший крок до підвищення прожиткового мінімуму у 2020 році.

Як раніше повідомлялося в УНН, в уряді запропонували відв’язати розмір посадових окладів "бюджетників" та інших, а також розмір штрафів за адміністративні та кримінальні правопорушення, пені та ще багато виплат від прожиткового мінімуму.

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