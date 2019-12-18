У Мінсоцполітики планують збільшити прожитковий мінімум майже вдвічі

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні у Верховній Раді України відбудуться парламентські слухання щодо підготовленого Міністерством соціальної політики законопроекту про відв’язку низки виплат від прожиткового мінімуму, що дозволить поетапно підвищити соціальні виплати найбільш вразливим групам населення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.