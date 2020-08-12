В Минске снова закрыли семь станций метро
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Минске семь станций метро снова закрыли - в целях обеспечения безопасности пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TUT.by.
"В 17:35 на вход и выход в целях обеспечения безопасности пассажиров закрыты станции "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Ленина", "Площадь победы". С 18:00 закрыты "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поезда следуют без остановки на этих станциях.
Напомним, в Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которые начались вечером 9 августа.
За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.
Ранее стало известно, что сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси в городе Брест открыли огонь на поражение по напавшим на них гражданам, вооруженным арматурой.