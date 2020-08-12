У Мінську знову закрили сім станцій метро

"О 17:35 на вхід і вихід з метою забезпечення безпеки пасажирів закриті станції "Жовтнева", "Купаловська", "Площа Леніна", "Площа перемоги". З 18:00 закриті "Немига", "Фрунзенська", "Молодіжна" , - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поїзди прямують без зупинки на цих станціях.



Нагадаємо, у Мінську та інших містах Білорусі в ніч на 12 серпня продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, які почалися увечері 9 серпня.

За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.

Раніше стало відомо, що співробітники Міністерства внутрішніх справ Білорусі в місті Брест відкрили вогонь на поразку по громадянах, які на них нападали і які були озброєні арматурою.