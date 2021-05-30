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В Минске могли планировать задержания Тихановской, а не Протасевича - NEXTA

Киев • УНН

 • 19714 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Спецоперацию по посадке самолета Ryanair в Минске, вероятно, готовили для задержания Светланы Тихановской, а не журналиста Романа Протасевича. Об этом пишет УНН со ссылкой на NEXTA Live.

В Минске могли планировать задержания Тихановской, а не Протасевича - NEXTA

Цитата

Отмечается, что почтовый ящик, из которого якобы поступило сообщение о минировании самолета был создан 14 мая.

“Вероятно, операцию по принудительной посадкой самолета готовили под Тихановскую. Почтовый ящик на Protonmail, с которого якобы движение ХАМАС направило Минскому аэропорту письмо о минировании самолета Ryanair Афины — Вильнюс, был создан за 9 дней до инцидента — 14 мая”, — говорится в сообщении.

Именно 12-14 мая Светлана Тихановская находилась в Афинах.

Контекст

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко , сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.

Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала , что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, поддержал запрет для белорусских самолетов входить в воздушное пространство Украины с 29 мая. Соединенные Штаты также прекратят действие соглашения с Беларусью о двустороннем авиасообщение. США разрабатывают санкции против белорусских чиновников после инцидента с самолетом Ryanair.

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