У Мінську могли планувати затримання Тіхановської, а не Протасевича - NEXTA

Цитата

Зазначається, що поштова скринька, з якої нібито надійшло повідомлення про мінування літака була створена 14 травня.

“Імовірно, операцію з примусовою посадкою літака готували під Тихановську. Поштова скринька на Protonmail, з якої нібито рух ХАМАС надіслав до Мінського аеропорту лист про мінування літака Ryanair Афіни — Вільнюс, була створена за 9 днів до інциденту — 14 травня”, — йдеться у повідомленні.

Саме 12-14 травня Світлана Тіхановська перебувала в Афінах.

Контекст

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”.

Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у п’ятницю, 28 травня, підтримав заборону для білоруських літаків входити в повітряний простір України з 29 травня. Сполучені Штати також припинять дію угоди з Білорусією про двостороннє авіасполучення. США розробляють санкції проти білоруських чиновників після інциденту з літаком Ryanair.