В Минреинтеграции сообщили, как будут относиться к жителям ТОТ с российскими паспортами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Большинство лиц, получивших российские паспорта на временно оккупированных территориях Украины, сделали это как способ выживания, и Украина это учтет. Об этом в рамках онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council, рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает корреспондент УНН.
"200 тысяч паспортов выдано сегодня на оккупированном Донбассе. В нашем понимании переходного правосудия, подавляющее большинство людей получают паспорта, в том числе и в оккупированном Крыму, как способ выживания, и мы это учтем обязательно в проекте того законодательства, которое предложим Верховной Раде относительно последствий такой паспортизации. Они являются заложниками террористов, поэтому мы будем относиться к ним как к заложникам", - сказал Резников.
Вместе с тем он отметил, что вопрос переходного правосудия не распространяется на тех, кто совершает и совершал преступления против человечества.
Как сообщал УНН, на базе Минреинтеграции будет создана специальная экспертная рабочая группа для наработки пакета законопроектов по внедрению системы переходного правосудия и других мероприятий безопасной реинтеграции.