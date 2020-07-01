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В Минреинтеграции сообщили, как будут относиться к жителям ТОТ с российскими паспортами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Большинство лиц, получивших российские паспорта на временно оккупированных территориях Украины, сделали это как способ выживания, и Украина это учтет. Об этом в рамках онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council, рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

"200 тысяч паспортов выдано сегодня на оккупированном Донбассе. В нашем понимании переходного правосудия, подавляющее большинство людей получают паспорта, в том числе и в оккупированном Крыму, как способ выживания, и мы это учтем обязательно в проекте того законодательства, которое предложим Верховной Раде относительно последствий такой паспортизации. Они являются заложниками террористов, поэтому мы будем относиться к ним как к заложникам", - сказал Резников.

Вместе с тем он отметил, что вопрос переходного правосудия не распространяется на тех, кто совершает и совершал преступления против человечества.

Как сообщал УНН, на базе Минреинтеграции будет создана специальная экспертная рабочая группа для наработки пакета законопроектов по внедрению системы переходного правосудия и других мероприятий безопасной реинтеграции.

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