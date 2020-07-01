У Мінреінтеграції повідомили, як ставитимуться до жителів ТОТ з російськими паспортами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Більшість осіб, що отримали російські паспорти на тимчасово окупованих територіях України, зробили це як спосіб виживання, і Україна це врахує. Про це в межах онлайн-дискусії, організованої Atlantic Council, розповів віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

"200 тисяч паспортів видано сьогодні на окупованому Донбасі. В нашому розумінні перехідного правосуддя, переважна більшість людей отримують паспорти, в тому числі і в окупованому Криму, як спосіб виживання, і ми це врахуємо обов’язково в проекті того законодавства, яке запропонуємо Верховній Раді щодо наслідків такої паспортизації. Вони є заручниками терористів, тому ми будемо ставитись до них як до заручників", - сказав Резніков.

Водночас, він наголосив, що питання перехідного правосуддя не розповсюджується на тих, хто вчиняє і вчиняв злочини проти людства.

Як повідомляв УНН, на базі Мінреінтеграції буде створено спеціальну експертну робочу групу для напрацювання пакету законопроектів із запровадження системи перехідного правосуддя та інших заходів безпечної реінтеграції.

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