В Минобороны заявили, что состояние раненого в зоне АТО военного удовлетворительное
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Состояние раненого прошедшие сутки в зоне АТО украинского военного удовлетворительное. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, несмотря на объявленное прекращение огня на линии соприкосновения снова раздавались выстрелы. В результате обстрела со стороны российских-оккупационных войск один украинский военнослужащий получил ранение", - сказал он.
По словам М.Прауты, раненого бойца оперативно доставили в военный мобильного военного госпиталя, где ему оказана была вся необходимая медпомощь.
"Сейчас состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", - добавил он.
Как сообщал УНН со ссылкой на штаб АТО, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" провели 3 прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один украинский военнослужащий.