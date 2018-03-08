У Міноборони заявили, що стан пораненого в зоні АТО військового задовільний
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Стан пораненого минулої доби в зоні АТО українського військового є задовільним. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник міністерства оборони України з питань АТО Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“Минулої доби, попри оголошене припинення вогню, на лінії зіткнення знову лунали постріли. Внаслідок обстрілу з боку російських-окупаційних військ один український військовослужбовець зазнав поранення”, — сказав він.
За словами М.Праути, пораненого бійця оперативно доставили до військового мобільного військового госпіталю, де йому надана була вся необхідна меддопомога.
“Наразі стан його здоров’я оцінюється як задовільний”, — додав він.
Як повідомляв УНН з посиланням на штаб АТО, протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 3 прицільних обстріли позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український військовослужбовець.