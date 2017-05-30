В Минобороны рассказали, в каком регионе есть недобор призывников
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Западные области Украины во время нынешнего весеннего призыва имеют более низкий показатель по количеству призывников по сравнению с остальными областями. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает корреспондент УНН.
"Западные области немного недовыполняют план в связи с сезонными работами, которые там проходят, и нужно разбираться с рынком труда, который там существует", - сказал он.
Генерал-лейтенант отметил, что из Донецкой и Луганской областей всегда поступает количество призывников, которое определено, и они являются наиболее мотивированы для решения тех задач, с которыми их готовят.
Напомним, более 14 тыс. юношей призвано в армию весной в Украине.