У Міноборони розповіли, в якому регіоні є недобір призовників
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Західні області України під час цьогорічного весняного призову мають нижчий показник щодо кількості призовників у порівнянні з рештою областей. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Артур Артеменко, передає кореспондент УНН.
"Західні області трішки недовиконують план у зв'язку з сезонними роботами, які там проходять, і потрібно розбиратись з ринком праці, який там існує", - сказав він.
Генерал-лейтенант зазначив, що з Донецької та Луганської областей завжди поступає та кількість призовників, яка визначена, і вони є найбільш мотивовані для вирішення тих завдань, до яких їх готують.
Нагадаємо, понад 14 тис. юнаків призвано до армії навесні в Україні.