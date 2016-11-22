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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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В Минобороны РФ заявили, что СБУ похитила в Крыму двух российских военных

Киев • УНН

 • 15936 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что Служба безопасности Украины похитила в Крыму двух российских военных и вывезла их в Николаевскую область, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

В Минобороны РФ заявили, что СБУ похитила в Крыму двух российских военных

"20 ноября около 13:00 мск сотрудниками службы безопасности Украины были незаконно задержаны и вывезены из Крыма на территорию Николаевской области (Украина) российские военнослужащие прапорщик Одинцов Максим Евгеньевич и младший сержант контрактной службы Баранов Александр Вячеславович", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, "украинские спецслужбы пытаются сфабриковать против А.Баранова и М.Одинцова уголовное преследование за якобы совершенные преступления против Украины".

В российском оборонном ведомстве не исключили что для получения показаний на российских военнослужащих будет применено психологическое и физическое давление.

"Считаем такие действия украинских спецслужб в отношении российских граждан очередной грубой провокацией и требуем их немедленного возвращения на территорию Российской Федерации", - отметили в Минобороны РФ.

Украинские Национальные Новости

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