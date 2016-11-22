У Міноборони РФ заявили, що СБУ викрала в Криму двох російських військових

“20 листопада близько 13:00 мск співробітниками служби безпеки України були незаконно затримані і вивезені з Криму на територію Миколаївської області (Україна) російські військовослужбовці: прапорщик Одинцов Максим Євгенович і молодший сержант контрактної служби Баранов Олександр В’ячеславович”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, "українські спецслужби намагаються сфабрикувати проти О.Баранова і М.Одинцова кримінальне переслідування за нібито скоєні злочини проти України".

У російському оборонному відомстві не виключили, що для отримання свідчень на російських військовослужбовців буде надано психологічний і фізичний тиск.

“Вважаємо такі дії українських спецслужб щодо російських громадян черговою грубою провокацією і вимагаємо їх негайного повернення на територію Російської Федерації”, — зазначили в Міноборони РФ.