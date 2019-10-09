В Минобороны назвали зарплату Загороднюка

"Заработная плата Министра обороны Украины за сентябрь 2019 года выплачена в сумме 19 503 грн 56 коп.", - говорится в ответе.

Отмечается, что средняя зарплата в министерстве за сентябрь составила чуть более 18,6 тыс. грн.

"Средняя заработная плата в аппарате Министерства обороны Украины в сентябре 2019 года к выплате составила 18 616 грн 86 коп.", - проинформировали в оборонном ведомстве.

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Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров. В частности, министром обороны Украины был назначен Андрей Загороднюк.