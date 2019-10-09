В Минобороны назвали зарплату Загороднюка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Министру обороны Украины Андрею Загороднюку за сентябрь выплачена зарплата в 19,5 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в Департаменте финансов Министерства обороны Украины в ответ на запрос.
"Заработная плата Министра обороны Украины за сентябрь 2019 года выплачена в сумме 19 503 грн 56 коп.", - говорится в ответе.
Отмечается, что средняя зарплата в министерстве за сентябрь составила чуть более 18,6 тыс. грн.
"Средняя заработная плата в аппарате Министерства обороны Украины в сентябре 2019 года к выплате составила 18 616 грн 86 коп.", - проинформировали в оборонном ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министерство обороны будет гражданским - Загороднюк
Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров. В частности, министром обороны Украины был назначен Андрей Загороднюк.