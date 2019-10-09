У Міноборони назвали зарплату Загороднюка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Міністру оборони України Андрію Загороднюку за вересень виплачено зарплату у 19,5 тис. грн. Про це УНН повідомили у Департаменті фінансів Міністерства оборони України у відповідь на запит.
"Заробітна плата Міністра оборони України за вересень 2019 року виплачена у сумі 19 503 грн 56 коп.", - йдеться у відповіді.
Зазначається, що середня зарплата у міністерстві за вересень склала трохи більше ніж 18,6 тис. грн.
"Середня заробітна плата в апараті Міністерства оборони України у вересні 2019 року до виплати становила 18 616 грн 86 коп.", - проінформували в оборонному відомстві.
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Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів. Зокрема, міністром оборони України було призначено Андрія Загороднюка.