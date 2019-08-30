Міністерство оборони буде цивільним - Загороднюк
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Міністр оборони України Андрій Загороднюк запевнив, що відомство буде цивільним і його працівники не позиціонують себе як військові експерти. Про це він заявив сьогодні на своєму урочистому представленні в Міноборони, передає кореспондент УНН.
"Ми намагаємося запроваджувати стандарти цивільного контролю над Збройними силами України в повній сумісності зі стандартами НАТО. Тому, ми себе не позиціонуємо як військові експерти. Ми цивільні люди, тобто Міністерство буде цивільним, таким, як, власне кажучи, є стратегія держави з цього питання", - сказав Загороднюк.
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З його слів це значить, що міністерство буде співпрацювати з військовими в усіх ланках, буде створювати робочі групи, колективи, для того, щоб випрацьовувати конкретні технічні менеджерські рішення для вирішення тих чи інших питань.
"Міністерство оборони ніколи не буде конкурувати з військовими, з Генеральним штабом у тому, хто є військовим, а хто ж цивільним", - сказав Загороднюк.
Раніше новий міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав пріоритети, які мають бути в роботі відомства.