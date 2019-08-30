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Актуальное
Министерство обороны будет гражданским - Загороднюк

Министерство обороны будет гражданским - Загороднюк

Киев  •  УНН

 • 13582 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заверил, что ведомство будет гражданским и его работники не позиционируют себя как военные эксперты. Об этом он заявил сегодня на своем торжественном представлении в Минобороны, передает корреспондент УНН.

"Мы стараемся внедрять стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами Украины в полной совместимости со стандартами НАТО. Поэтому, мы себя не позиционируем как военные эксперты. Мы гражданские люди, то есть Министерство будет гражданским, как, собственно говоря, и стратегия государства по этому вопросу", - сказал Загороднюк.

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По его словам, это значит, что министерство будет сотрудничать с военными во всех звеньях, будет создавать рабочие группы, коллективы, для того, чтобы выработать конкретные технические менеджерские решения для решения тех или иных вопросов.

"Министерство обороны никогда не будет конкурировать с военными, с Генеральным штабом в том, кто является военным, а кто гражданским", - сказал Загороднюк.

Ранее новый министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал приоритеты, которые должны быть в работе ведомства.

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