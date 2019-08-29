Кандидат на посаду глави Міноборони прибув до ВР і озвучив пріоритети в роботі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Кандидат від Президента України на посаду міністра оборони України Андрій Загороднюк назвав пріоритети, які мають бути в роботі відомства. Про це він розповів під час свого виступу на робочому засіданні парламенту, передає кореспондент УНН.
"Пріоритет № 1 – повернути державну політику обличчям до простого військовослужбовця. Стоїть гостро питання комплектації, дисципліни, звільнень, соціального забезпечення", - сказав Загороднюк.
За його словами гостро стоїть питання, чи бачать військовослужбовці своє майбутнє в Збройних силах України.
"Ми маємо вкладати великі кошти і великі зусилля, щоб наші військовослужбовці були на порядок вище військовослужбовці противника. Тоді в нас є шанс досягати своїх завдань та бойових задач які ми ставимо", – сказав кандидат.
За його словами, функція Міноборони це не тільки формування політики щодо ЗСУ, а і формування політики взагалі, як треба розвивати стратегію оборони держави.
"Ми стоїмо позаду тих графіків. Які були колись розроблені. І для нас зараз величезне завдання перетворювати нашу армію на армію стандартів НАТО", – сказав Загороднюк.
Нагадаємо, на робочому засіданні парламенту під час призначення міністра оборони України зробили перерву у 15 хв, через відсутність кандидата на посаду.