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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112697 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123498 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115021 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120963 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 125831 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151167 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150734 просмотра

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Кандидат на должность главы Минобороны прибыл в ВР и озвучил приоритеты в работе

Кандидат на должность главы Минобороны прибыл в ВР и озвучил приоритеты в работе

Киев  •  УНН

 • 9681 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Кандидат от Президента Украины на должность министра обороны Украины Андрей Загороднюк назвал приоритеты, которые должны быть в работе ведомства. Об этом он рассказал во время своего выступления на рабочем заседании парламента, передает корреспондент УНН.

"Приоритет № 1 - развернуть государственную политику лицом к простому военнослужащему. Стоит остро вопрос комплектации, дисциплины, увольнений, социального обеспечения", - сказал Загороднюк.

По его словам, остро стоит вопрос, видят ли военнослужащие свое будущее в Вооруженных силах Украины.

"Мы должны вкладывать большие средства и большие усилия, чтобы наши военнослужащие были на порядок выше военнослужащих противника. Тогда у нас есть шанс достигать своих задач и боевых задач, которые мы ставим", - сказал кандидат.

По его словам, функция Минобороны это не только формирование политики в отношении ВСУ, а и формирование политики вообще, как надо развивать стратегию обороны государства.

"Мы стоим позади тех графиков, какие были когда-то разработаны. И для нас сейчас огромная задача превращать нашу армию на армию стандартов НАТО", - сказал Загороднюк.

Напомним, на рабочем заседании парламента при назначении министра обороны Украины сделали перерыв в 15 минут, из-за отсутствия кандидата на должность.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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