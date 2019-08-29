На засіданні ВРУ оголошена перерва через відсутність кандидата на посаду голови Міноборони України

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. На робочому засіданні парламенту під час призначення міністра оборони України зробили перерву у 15 хв, через відсутність кандидата на посаду, передає кореспондент УНН.

На робочому засіданні парламенту оголосили перерву у 15 хвилин, через відсутність кандидата від Президента України на посаду міністра оборони України Андрія Загороднюка.

Кандидата запросили до виступу, але він виявився відсутнім в залі засідань.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

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