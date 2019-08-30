Зеленський представив міністра оборони України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Сьогодні в Міністерстві оборони України Президент України Володимир Зеленський урочисто представив новообраного Міноборони Андрія Загороднюка, передає кореспондент УНН.
"Учора, найголовніше, Рада підтримала нового Міноборони Андрія Загороднюка. Я б дуже хотів, щоб ви теж підтримали цю людину. Чому? Тому що вона безпосередньо фахівець в оборонних процесах, в оборонній галузі", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра оборони України Андрія Загороднюка.