Зеленский представил министра обороны Украины

"Вчера, самое главное, Рада поддержала нового Минобороны Андрея Загороднюка. Я бы очень хотел, чтобы вы тоже поддержали этого человека. Почему? Потому что она непосредственно специалист в оборонительных действиях, в оборонной отрасли", - сказал Зеленский.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра обороны Украины Андрея Загороднюка.