В Минкульте рассказали, что сделали для продвижения украинского языка в этом году

"Убежден, что одним из важнейших прорывов в обществе - уметь разговаривать о чувствительных вопросах друг с другом, сохранять свободу другого человека и относиться с уважением к тому, что этот, другой человек считает важным. Именно этим в деятельности руководствуется Государственная служба по этнополитике и свободе совести", - сказал Ткаченко.

По его словам, Украина уникальная страна с высоким уровнем религиозной свободы.

"Например, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, который ярко демонстрирует культуру диалога является исключительной, поскольку государство и представители религиозных различных конфессий объединены желанием взаимодействия и продвижения межконфессионального согласия. Это единство в разнообразии мы должны продолжать сохранять и развивать", - рассказал Ткаченко.

Он отметил, что на самом деле культура - это то, что объединяет, и язык также может стать украинским объединяющим фактором.

"Избран уполномоченный по защите государственного языка и его секретариат, разработана онлайн-платформа по изучению украинского языка, утвержден план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии популяризации украинского языка до 2030 года", - рассказал министр.

Ткаченко также напомнил, что разработан проект стратегии содействия реализации прав и возможностей цыганского национального меньшинства в украинском обществе до 2030 года и начат культурно-просветительский онлайн проект "Новая библиотека Софии".

"Мы, МКИП, главной задачей в этом направлении видим вопрос объединения общества, его сплоченности. Это безусловно, также будет закладываться и в нарративы информационной безопасности", - сказал Ткаченко.

Напомним, Кабмин принял изменения стратегии популяризации украинского языка.



Как сообщалось, в июле этого года Кабинет министров Украины назначил на должность Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.



