В Минкульте рассказали, что сделали для продвижения украинского языка в этом году

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 61548 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 121013 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 131563 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 313689 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 183598 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 454422 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 336118 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 223332 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248776 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257327 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+9°
3.6м/с
81%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 78708 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 20460 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 43908 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 39589 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 23696 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 79809 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 89585 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 179422 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 313689 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 454422 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 10208 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 25555 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 33782 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 63371 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 86056 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

В Минкульте рассказали, что сделали для продвижения украинского языка в этом году

Киев • УНН

 • 14111 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Для продвижения украинского языка в этом году, в частности был избран Уполномоченный по защите государственного языка Тараса Креминь и его секретариат, разработана онлайн-платформа по изучению украинского языка. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время live-конференции, передает корреспондент УНН.

В Минкульте рассказали, что сделали для продвижения украинского языка в этом году

"Убежден, что одним из важнейших прорывов в обществе - уметь разговаривать о чувствительных вопросах друг с другом, сохранять свободу другого человека и относиться с уважением к тому, что этот, другой человек считает важным. Именно этим в деятельности руководствуется Государственная служба по этнополитике и свободе совести", - сказал Ткаченко.

По его словам, Украина уникальная страна с высоким уровнем религиозной свободы.

"Например, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, который ярко демонстрирует культуру диалога является исключительной, поскольку государство и представители религиозных различных конфессий объединены желанием взаимодействия и продвижения межконфессионального согласия. Это единство в разнообразии мы должны продолжать сохранять и развивать", - рассказал Ткаченко.

Он отметил, что на самом деле культура - это то, что объединяет, и язык также может стать украинским объединяющим фактором.

"Избран уполномоченный по защите государственного языка и его секретариат, разработана онлайн-платформа по изучению украинского языка, утвержден план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии популяризации украинского языка до 2030 года", - рассказал министр.

Ткаченко также напомнил, что разработан проект стратегии содействия реализации прав и возможностей цыганского национального меньшинства в украинском обществе до 2030 года и начат культурно-просветительский онлайн проект "Новая библиотека Софии".

"Мы, МКИП, главной задачей в этом направлении видим вопрос объединения общества, его сплоченности. Это безусловно, также будет закладываться и в нарративы информационной безопасности", - сказал Ткаченко.

Напомним, Кабмин принял изменения стратегии популяризации украинского языка.

Как сообщалось, в июле этого года Кабинет министров Украины назначил на должность Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,743.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.05