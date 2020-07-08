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Уряд призначив мовного омбудсмена

Уряд призначив мовного омбудсмена

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Кабінет міністрів України призначив на посаду Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Кабмін призначив Тараса Креміня Уповноваженим із захисту державної мови. Виклик перед ним стоїть непростий, завдань багато. Бажаю сил та витримки", - написав міністр, висловивши сподівання, що офіс омбудсмена запрацює уже найближчим часом.

Про призначення на посаду мовного Омбудсмена написав і сам Кремінь на своїй сторінці Facebook.

"Здоровий глузд переміг: нарешті обрано Уповноваженого із захисту державної мови. Крізь терни - до зірок. Слава Україні!" - зазначив він.

Довідка: Тарас Дмитрович Кремінь – український політик і науковець. За фахом - вчитель української мови та літератури, англійської мови і зарубіжної літератури. Навчався в аспірантурі й докторантурі. Кандидат філологічних наук, доцент.
Обирався депутатом Миколаївської обласної ради, яку очолив 2014 року. Народний депутат України VIII скликання. Очолював підкомітет з питань дошкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти, а також забезпечення реалізації права на освіту осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія проведення АТО та територія населених пунктів на лінії зіткнення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Він є співавтором законів "Про освіту", "Про фахову передвищу освіту", "Про повну загальну середню освіту", а також "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Нагадаємо, сьогодні в Кабінеті міністрів України заслухали кандидатів на посаду Уповноваженого з захисту державної мови. На засіданні виступили наступні кандидати:

  • Світлана Бронікова, запропонована Міністерством культури та інформаційної політики;
  • Тарас Кремінь — кандидат від омбудсмена Людмили Денісової;
  • Святослав Літинський — кандидат від Мін’юсту.

Після цього уряд перейшов до голосування.

Як повідомляв УНН, наприкінці червня уряд підтримав рішення про створення Секретаріату мовного омбудсмена.

Українські Національні Новини

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