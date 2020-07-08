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Правительство назначило языкового омбудсмена

Правительство назначило языкового омбудсмена

Киев  •  УНН

 • 17405 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Кабинет министров Украины назначил на должность Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Кабмин назначил Тараса Креминя Уполномоченным по защите государственного языка. Вызов перед ним стоит непростой, задач много. Желаю сил и выдержки", - написал министр, выразив надежду, что офис омбудсмена заработает в ближайшее время.

О назначении на должность языкового Омбудсмена написал и сам Креминь на своей странице Facebook.

"Здравый смысл победил: наконец избран Уполномоченный по защите государственного языка. Сквозь тернии - к звездам. Слава Украине!" - отметил он.

Справка: Тарас Дмитриевич Креминь - украинский политик и ученый. По специальности - учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. Учился в аспирантуре и докторантуре. Кандидат филологических наук, доцент.

Избирался депутатом Николаевского областного совета, который возглавил в 2014 году. Народный депутат Украины VIII созыва. Возглавлял подкомитет по вопросам дошкольного, общего среднего, инклюзивного образования, а также обеспечения реализации права на образование лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория, территория проведения АТО и территория населенных пунктов на линии соприкосновения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования.

Он является соавтором законов "Об образовании", "О специальном предвысшем образовании", "О среднем образовании", а также "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним, сегодня в Кабинете министров Украины заслушали кандидатов на должность Уполномоченного по защите государственного языка. На заседании выступили следующие кандидаты:

  • Светлана Броникова, предложенная Министерством культуры и информационной политики;
  • Тарас Креминь - кандидат от омбудсмена Людмилы Денисовой;
  • Святослав Литинский - кандидат от Минюста.

После этого правительство перешло к голосованию.

Как сообщал УНН, в конце июня правительство поддержало решение о создании Секретариата языкового омбудсмена.

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