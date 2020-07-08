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У Кабміні обирають мовного омбудсмена: заслухали кандидатів

У Кабміні обирають мовного омбудсмена: заслухали кандидатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. У середу в Кабінеті міністрів України заслухали кандидатів на посаду уповноваженого з захисту державної мови, після чого уряд перейшов до голосування, передає кореспондент УНН.

“Пропоную зараз перейти до розгляду кандидатур на посаду уповноваженого з захисту державної мови. Минулого тижня ми заслуховували кандидатів онлайн, сьогодні вони присутні на засіданні. Ми у відповідності до закону протягом сьогоднішнього засідання маємо заслухати і проголосувати”, — зазначив під час засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Голосування, зазначив він, відбувається за відсутності кандидатів та онлайн-трансляції.

На засіданні виступили Світлана Бронікова, запропонована Міністерством культури та інформаційної політики, Тарас Кремінь — кандидат від омбудсмена Людмили Денісової, а також кандидат від Мін’юсті Святослав Літинський.

Після виступів кандидатів Шмигаль попросив припинити відео трансляцію засідання для того щоб перейти до голосування.

Нагадаємо, 1 липня Кабінет міністрів заслухав по відеозв’язку трьох кандидатів на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Українські Національні Новини

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