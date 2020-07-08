У Кабміні обирають мовного омбудсмена: заслухали кандидатів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У середу в Кабінеті міністрів України заслухали кандидатів на посаду уповноваженого з захисту державної мови, після чого уряд перейшов до голосування, передає кореспондент УНН.
“Пропоную зараз перейти до розгляду кандидатур на посаду уповноваженого з захисту державної мови. Минулого тижня ми заслуховували кандидатів онлайн, сьогодні вони присутні на засіданні. Ми у відповідності до закону протягом сьогоднішнього засідання маємо заслухати і проголосувати”, — зазначив під час засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Голосування, зазначив він, відбувається за відсутності кандидатів та онлайн-трансляції.
На засіданні виступили Світлана Бронікова, запропонована Міністерством культури та інформаційної політики, Тарас Кремінь — кандидат від омбудсмена Людмили Денісової, а також кандидат від Мін’юсті Святослав Літинський.
Після виступів кандидатів Шмигаль попросив припинити відео трансляцію засідання для того щоб перейти до голосування.
Нагадаємо, 1 липня Кабінет міністрів заслухав по відеозв’язку трьох кандидатів на посаду уповноваженого із захисту державної мови.