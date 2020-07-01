Кабмін розпочав співбесіди з кандидатами на посаду мовного омбудсмена: заслухали трьох

"Ми маємо сьогодні нагоду заслухати кандидатів на посаду уповноваженого з питань захисту державної мови. Ці три кандидатури були подані Міністерством культури, Міністерством юстиції і уповноваженим ВРУ з прав людини", - заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Під час засідання кандидати розповіли про своє бачення першочергових кроків на посаді.

"Після публічного обговорення та проведення спецперевірки ми запросимо кандидатів на засідання уряду, відбудеться обговорення та прийняття рішення про призначення. Сьогодні ми лише заслуховуємо бачення про кроки", - повідомив прем’єр.

Нагадаємо, напередодні уряд підтримав рішення про створення Секретаріату мовного омбудсмена.