Кабмин начал собеседования с кандидатами на должность языкового омбудсмена: заслушали трех
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет министров заслушал по видеосвязи трех кандидатов на должность уполномоченного по защите государственного языка. Среди кандидатов: Светлана Броникова, Тарас Креминь и Святослав Литинский, передает корреспондент УНН с заседания правительства.
"Мы сегодня имеем возможность заслушать кандидатов на должность уполномоченного по защите государственного языка. Эти три кандидатуры были представлены Министерством культуры, Министерством юстиции и уполномоченным ВРУ по правам человека", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Во время заседания кандидаты рассказали о своем видении первоочередных шагов в должности.
"После публичного обсуждения и проведения спецпроверки мы пригласим кандидатов на заседание правительства, состоится обсуждение и принятие решения о назначении. Сегодня мы лишь заслушиваем видение о шагах", - сообщил премьер.
Напомним, накануне правительство поддержало решение о создании Секретариата языкового омбудсмена.