У Мінкульті розповіли, що зробили для просування української мови цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Для просування української мови цього року, зокрема було обрано Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня та його секретаріат, розроблено онлайн-платформу з вивчення української мови. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час live-конференції, передає кореспондент УНН.
"Переконаний, що одним із найважливіших проривів у суспільстві – вміти розмовляти про чутливі питання одне з одним, зберігати свободу іншої людини та ставитися з повагою до того, що ця, інша людина вважає важливим. Саме цим у діяльності керується Державна служба з етнополітики та свободи совісті", - сказав Ткаченко.
За його словами, Україна унікальна країна з високим рівнем релігійної свободи.
"Наприклад, Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій, яка яскраво демонструє культуру діалогу є винятковою, бо держава та представники релігійних різних конфесій об'єднані бажанням взаємодії та просування міжконфесійної злагоди. Цю єдність у розмаїтті ми маємо продовжувати зберігати й розвивати", - розповів Ткаченко.
Він наголосив, що насправді культура – це те, що об'єднує, й мова також може стати українським об'єднуючим фактором.
"Обрано уповноваженого із захисту державної мови та його секретаріат, розроблено онлайн-платформу з вивчення української мови, затверджено план заходів з реалізації першого етапу Стратегії популяризації української мови до 2030 року", - розповів міністр.
Ткаченко також нагадав, що розроблено проект стратегії сприяння реалізації прав та можливостей ромської національної меншини в українському суспільстві до 2030 року та розпочато культурно-просвітницький онлайн проект "Нова бібліотека Софії".
"Ми, МКІП, головною задачею у цьому напрямку бачимо питання об'єднання суспільства, його згуртованості. Це безумовно, також буде закладатися й в наративи інформаційної безпеки", - сказав Ткаченко.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив зміни до стратегії популяризації української мови.
Як повідомлялося, в липні цього року Кабінет міністрів України призначив на посаду Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.