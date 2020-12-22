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В Министерстве финансов США подтвердили хакерскую атаку на ведомство

Киев • УНН

 • 12067 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Министерстве финансов США подтвердили, что ведомство подверглось хакерской атаке. Об этом в интервью CNBC рассказал министр финансов США Стив Мнучин, отметив, что хакеры проникли в “несекретную сеть”, передает УНН.

В Министерстве финансов США подтвердили хакерскую атаку на ведомство

“Мы не видим никакого проникновения в наши секретные системы. Был получен некоторый доступ к нашим несекретным системам. Хорошая новость в том, что никакого ущерба нанесено не было. Мы не увидели перемещения большого количества информации”, — заявил Мнучин.

Однако он отказался предоставить дополнительные подробности, которые в Минфине США “не готовы разглашать”.

Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за кибератаки на Россию. Однако президент Дональд Трамп предположил, что за атакой мог стоять Китай. В свою очередь в Кремле отрицают любую свою причастность к этому.

Напомним, не менее 200 организаций по всему миру, в том числе правительственные учреждения и компании, были взломаны в рамках кибератаки, вероятно проведенной из России. Отметим, что администрация Трампа отказалась обвинить Россию в кибератаках. В администрации новоизбранного президента США Джо Байдена заявили, что ответ на кибератаки “не ограничится только санкциями”.

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