У США хакери атакували Міністерство фінансів — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У США іноземні хакери зламали електронну пошту Міністерства фінансів, уряд вивчає проблему. Про це заявив прессекретар Ради національної безпеки США Джон Улліот, пише “Голос Америки”, передає УНН.
За даними джерел ЗМІ, хакери стежать за електронним листуванням в Міністерстві фінансів США, а також в агентстві, яке визначає політику в області інтернету і телекомунікацій.
“Уряд Сполучених Штатів ознайомлений з цими повідомленнями, і ми обговорюємо всі можливі кроки по ідентифікації і вирішенню всіх можливих проблем, пов’язаних з даною ситуацією”, — заявив Улліот.
У розвідтоваристві стурбовані тим, що хакери могли використовувати подібні засоби для проникнення в електронні системи і інших відомств. Про які саме відомства йдеться, поки не уточнюється.
За словами одного з джерел, злом настільки серйозний, що через нього в Білому домі в суботу скликали нараду Ради нацбезпеки.
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