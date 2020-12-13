В США хакеры атаковали Министерства финансов — СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В США иностранные хакеры взломали электронную почту Министерства финансов, правительство изучает проблему. Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Уллиот, пишет “Голос Америки”, передает УНН.
По данным источников СМИ, хакеры следят за электронной перепиской в Министерстве финансов США, а также в агентстве, определяющем политику в области интернета и телекоммуникаций.
"Правительство Соединенных Штатов ознакомлено с этими сообщениями, и мы обсуждаем все возможные шаги по идентификации и разрешению всех возможных проблем, связанных с данной ситуацией, — заявил Уллиот.
В разведсообществе обеспокоены тем, что хакеры могли использовать сходные средства для проникновения в электронные системы и других ведомств. О каких именно ведомствах идет речь, пока не уточняется.
По словам одного из источников, взлом настолько серьезен, что из-за него в Белом доме в субботу созывали совещание Совета нацбезопасности.
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