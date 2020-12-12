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Кибератака на американскую компанию FireEye угрожает Украине — СНБО

Кибератака на американскую компанию FireEye угрожает Украине — СНБО

Киев  •  УНН

 • 13909 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Национальный координационный центр кибербезопасности предупредил о росте киберугрозы для Украины из-за мощной кибератаки на американскую компанию FireEye. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.

“В результате атаки были похищены цифровые инструменты, с помощью которых специалисты Red Team выявляли уязвимости в системах защиты других компаний и правительств. Имеющиеся данные по атаке передано для расследования в ФБР и ряд ключевых партнеров компании, также опубликовано индикаторы, с помощью которых можно выявлять признаки использования похищенных инструментов”, — говорится в сообщении.

По сообщению FireEye, похищенные инструменты варьируются от простых скриптов для автоматизации сбора данных о цели до целых фреймворков, аналогичных средствам CobaltStrike и Metasploit, и не содержат эксплойтов нулевого дня. Они обычно используются для активной проверки состояния безопасности сетей и имитации кибератак во время проведения киберучений.

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“Такой инструментарий может быть использован для вмешательства в сети и информационные системы, и при определенных условиях быть использован как кибероружие. По данным FireEye, характер взлома указывает о высокой вероятности причастности к этой кибератаке спецслужб Российской Федерации”, — отмечают в СНБО.

В ведомстве подчеркнули, что это сигнализирует об увеличении уровня киберугрозы для украинских информационных систем, особенно перед новогодними праздниками и введением карантина.

“В случае выявления киберинцидентов или признаков кибератаки просим сразу сообщать в Национальный координационный центр кибербезопасности ([email protected])”, — добавили в СНБО Украины.

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Как сообщал УНН, со 2 по 8 декабря система защищенного доступа государственных органов к интернет заблокировала 11 DDoS-атак, подавляющее большинство из которых — на сайты Офиса Президента Украины.

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