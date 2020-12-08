Норвегія заявила, що хакери, пов'язані з Росією - атакували парламент країни
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Хакерські групи APT28 і Fancy Bear могли бути причетні до кібератаки на парламент Норвегії в серпні 2020 року. З таким повідомленням виступила у вівторок Поліцейська служба безпеки Норвегії, пише УНН.
“Наш аналіз показує, що, ймовірно, операція була проведена кібергрупами, які в відкритих джерелах називають APT28 і Fancy Bear. Вони пов’язані з російською військовою розвідкою ГРУ, а більш конкретно — з її головним штабом спеціальних операцій”, — йдеться в опублікованому поліцією повідомленні.
Разом з тим там додали, що слідство не зібрало достатньо даних для висунення звинувачення і тому “прокуратура прийняла рішення завершити розслідування”.
1 вересня парламент королівства повідомив про те, що зазнав кібератаки, в результаті чого невідомі хакери отримали доступ до електронної пошти ряду депутатів і співробітників законодавчого органу. За словами адміністративного глави парламенту Маріанни Андреассен, був прийнятий “ряд негайних заходів, щоб зупинити атаку”. Пізніше норвезька Поліцейська служба безпеки повідомила, що буде з’ясовувати, чи стоїть за кібератакою, що сталася 24 серпня, “будь-яка держава”.
Раніше очільниця МЗС Норвегії Іне Еріксен Сьорейде виступила із звинуваченням, що за кібератакою на парламент стояла Росія.
У посольстві Росії тоді заявили, що звинувачення з боку влади Норвегії на адресу РФ нібито є навмисною провокацією. У МЗС РФ в свою чергу сказали, що Норвегія “не привела доказів того, що Росія причетна до кібератаки”.