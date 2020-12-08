Норвегия заявила, что хакеры, связанные с Россией - атаковали парламент страны

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Хакерские группы APT28 и Fancy Bear могли быть причастны к кибератаке на парламент Норвегии в августе 2020 года. С таким сообщением выступила во вторник Полицейская служба безопасности Норвегии, пишет УНН.

“Наш анализ показывает, что, вероятно, операция была проведена кибергруппами, которые в открытых источниках называют APT28 и Fancy Bear. Они связаны с российской военной разведкой ГРУ, а более конкретно — с ее главным штабом специальных операций”, — говорится в опубликованном полицией сообщении.

Вместе с тем там добавили, что следствие не собрало достаточно данных для выдвижения обвинения и поэтому “прокуратура приняла решение завершить расследование”.

1 сентября парламент королевства сообщил о том, что подвергся кибератаке, в результате чего неизвестные хакеры получили доступ к электронной почте ряда депутатов и сотрудников законодательного органа. По словам административного главы парламента Марианны Андреассен, был принят “ряд незамедлительных мер, чтобы остановить атаку”. Позднее норвежская Полицейская служба безопасности сообщила, что будет выяснять, стоит ли за кибератакой, произошедшей 24 августа, “какое-либо государство”.

Ранее глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде выступила с обвинением, что за кибератакой на парламент стояла Россия.

В посольстве России тогда заявили, что обвинения со стороны властей Норвегии в адрес РФ якобы являются преднамеренной провокацией. В МИД РФ в свою очередь сказали, что Норвегия “не привела доказательств того, что Россия причастна к кибератаке”.

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