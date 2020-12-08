За тиждень зафіксовано понад 10 кібератак на держоргани, більшість - на сайти ОПУ

“Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 468 366 підозрілих подій. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб мережевого сканування (71%), застосування нестандартних протоколів (26%) та виявлення мережевого ШПЗ (2%)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 54 184 атак різних видів, що приблизно на рівні попереднього тижня. Переважна більшість — це мережеві атаки прикладного рівня (95%) та атаки типу “Harvest Attack” (3%).

“Також зафіксовано і заблоковано 11 DDoS-атак, зокрема на вебресурси Офісу Президента України та Держспецзв’язку”, — йдеться у повідомленні.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 2 179 кіберінцидентів, що на 14% більше, ніж попереднього тижня.

Переважна більшість опрацьованих інцидентів стосується недержавного сектору (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (98%).

Нагадаємо, за тиждень з 25 листопада по 1 грудня система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала близько 1,4 млн підозрілих подій, що на 20% менше, ніж за попередній тиждень.