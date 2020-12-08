За тиждень зафіксовано понад 10 кібератак на держоргани, більшість - на сайти ОПУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. З 2 по 8 грудня система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 11 DDoS-атак, переважна більшість з яких — на сайти Офісу Президента України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

“Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 468 366 підозрілих подій. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб мережевого сканування (71%), застосування нестандартних протоколів (26%) та виявлення мережевого ШПЗ (2%)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 54 184 атак різних видів, що приблизно на рівні попереднього тижня. Переважна більшість — це мережеві атаки прикладного рівня (95%) та атаки типу “Harvest Attack” (3%).

“Також зафіксовано і заблоковано 11 DDoS-атак, зокрема на вебресурси Офісу Президента України та Держспецзв’язку”, — йдеться у повідомленні.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 2 179 кіберінцидентів, що на 14% більше, ніж попереднього тижня.

Переважна більшість опрацьованих інцидентів стосується недержавного сектору (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (98%).

Нагадаємо, за тиждень з 25 листопада по 1 грудня система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала близько 1,4 млн підозрілих подій, що на 20% менше, ніж за попередній тиждень.

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