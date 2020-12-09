Хакери атакували регулятор ЄС, який вирішує щодо допуску COVID-вакцини

Інших даних про те, коли саме сталась хакерська атака і чи була вона успішною, EMA не навело. За даними інформаційної агенції AFP, було здійснено спробу отримати протиправний доступ до документації, пов'язаної з заявкою про допуск в ЄС вакцини, розробленої компаніями BioNTech та Pfizer. Утім, на ком'ютерні системи самих фармкомпаній атаки не здійснювалися, повідомили в компанії Pfizer.

Як повідомлялось, наприкінці листопада німецька компанія BioNTech та її американський партнер Pfizer подали заявку на реєстрацію розробленої ними вакцини від коронавірусу в ЕМА. Рішення за цією заявкою очікується 29 грудня. Крім того, Європейське агентство лікарських засобів розглядає й заявку від американського виробника вакцини Moderna. Рішення щодо цієї вакцини очікується 14 січня.

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