Хакеры атаковали регулятор ЕС, который принимает решение допуска COVID-вакцин
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. На Европейское агентство лекарственных средств (EMA), штаб-квартира которого расположена в Амстердаме, осуществлена хакерская атака. В среду, 9 декабря, европейское ведомство сейчас решает вопрос о допуске в ЕС ряда вакцин от коронавируса, подтвердило нападение и сообщил, что следственные органы выясняют его обстоятельства, передает УНН со ссылкой на DW.
Других данных о том, когда именно произошла хакерская атака и была ли она успешной, EMA не привело. По данным информационного агентства AFP, предпринятая попытка была ради получения противоправного доступа к документации, связанной с заявкой о допуске в ЕС вакцины, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer. Впрочем, на комъютерних системы самых фармкомпаний атаки не осуществлялись, сообщили в компании Pfizer.
Как сообщалось, в конце ноября немецкая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали заявку на регистрацию разработанной ими вакцины от коронавируса в ЕМА. Решение по этой заявке ожидается 29 декабря. Кроме того, Европейское агентство лекарственных средств рассматривает и заявку от американского производителя вакцины Moderna. Решение по этой вакцины ожидается 14 января.
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