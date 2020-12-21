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В адміністрації Байдена заявили, що відповідь на кібератаки "не обмежиться лише санкціями"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Відповідь нової адміністрації США на кібератаки, подібні до тієї, що була зафіксована нещодавно, не обмежиться лише санкціями, а також буде включати заходи, спрямовані на зниження здатності “іноземних суб’єктів” здійснювати такого роду дії в кіберпросторі. Про це в неділю в ефірі телекомпанії CBS заявив Рон Клайн, якого обраний президент США демократ Джозеф Байден призначив керівником апарату співробітників Білого дому, пише УНН.

В адміністрації Байдена заявили, що відповідь на кібератаки "не обмежиться лише санкціями"

“Все ще існує велика частка невизначеності щодо мети цих атак. Чи були вони орієнтовані на шпигунство? Призначалися вони для нанесення нам збитків?.. Мені здається, все ще є багато питань, які залишаються без відповідей, про цілі, природу і масштабах цих конкретних атак. Ми з нетерпінням очікуємо, що дізнаємося про них більше. Я думаю, з точки зору заходів, які прийме адміністрація Байдена у відповідь на атаку, подібну до цієї,... це не просто санкції. Це також кроки..., які ми можемо зробити, щоб знизити здатність іноземних суб’єктів повторити такого роду атаку або, що ще гірше, брати участь в ще більш небезпечних атаках”, — сказав Клайн.

У неділю агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що радники обраного президента США Джозефа Байдена обговорюють можливість введення санкцій проти РФ, а також нанесення шкоди російським комп’ютерним системам у зв’язку з кібератакою щодо американських урядових установ.

Агентство констатує, що зазначені обговорення помічників Байдена поки “є теоретичними”. Оточення демократа уточнить план дії після його інавгурації 20 січня 2021 року, коли “проведе оцінки всіх можливостей США”. Помічники Байдена також ознайомляться з відомостями американської розвідки щодо скоєного перед прийняттям будь-яких рішень, відзначило джерело.

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