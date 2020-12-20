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ЗМІ: адміністрація Байдена після початку роботи - планує ввести санкції проти РФ за кібератаку

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Радники обраного президента США Джозефа Байдена обговорюють можливість введення санкцій проти РФ, а також нанесення шкоди російським комп’ютерним системам у зв’язку з кібератакою щодо американських урядових установ. Це може бути зроблено після інавгурації Байдена, повідомило в неділю агентство Reuters, передає УНН.

ЗМІ: адміністрація Байдена після початку роботи - планує ввести санкції проти РФ за кібератаку

За словами його джерел, буде розглянута можливість введення жорстких економічних санкцій, а також “кібератак на російську інфраструктуру”. Reuters в зв’язку з цим наводить думку експерта вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ендрю Джеймса Льюїса. Він зазначив, що США, ймовірно, мають у своєму розпорядженні можливості, зокрема, порушити роботу телефонних мереж та інтернету в Росії. Льюїс констатував, що це може зашкодити і союзникам США в Європі.

Разом з тим в оточенні Байдена бажають “уникнути ескалації конфлікту” між країнами, говориться в матеріалі. Як з нього випливає, помічники демократа також розраховують розширити можливості США в сфері “протидії кібершпіонажу”, “створити ефективні засоби стримування і скоротити можливості Росії здійснювати кібершпіонаж в майбутньому”.

Агентство констатує, що зазначені обговорення помічників Байдена поки “є теоретичними”. Оточення демократа уточнить план дії після його інавгурації 20 січня 2021 року, коли “проведе оцінки всіх можливостей США”. Помічники Байдена також ознайомляться з відомостями американської розвідки щодо скоєного перед прийняттям будь-яких рішень, відзначило джерело.

Нагадаємо, щонайменше 200 організацій по всьому світу, в тому числі урядові установи і компанії, були зламані в рамках кібератаки, імовірно здійсненої з Росії. Відзначимо, що адміністрація Трампа відмовилася звинуватити Росію в нещодавніх кібератаках.

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