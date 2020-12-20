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СМИ: администрация Байдена после начала работы - планирует ввести санкции против РФ за кибератаку

Киев • УНН

 • 11171 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Советники избранного президента США Джозефа Байдена обсуждают возможность введения санкций против РФ, а также нанесения ущерба российским компьютерным системам в связи с кибератакой в отношении американских правительственных учреждений. Это может быть сделано после инаугурации Байдена, сообщило в воскресенье агентство Reuters, передает УНН.

СМИ: администрация Байдена после начала работы - планирует ввести санкции против РФ за кибератаку

По словам его источников, будет рассмотрена возможность введения жестких экономических санкций, а также “кибератак на российскую инфраструктуру”. Reuters в связи с этим приводит мнение эксперта вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Эндрю Джеймса Льюиса. Он отметил, что США, вероятно, располагают возможностями, в частности, нарушить работу телефонных сетей и интернета в России. Льюис констатировал, что это может повредить и союзникам США в Европе.

Вместе с тем в окружении Байдена желают “избежать эскалации конфликта” между странами, говорится в материале. Как из него следует, помощники демократа также рассчитывают расширить возможности США в сфере “противодействия кибершпионажу”, “создать эффективные средства сдерживания и сократить возможности России осуществлять кибершпионаж в будущем”.

Агентство констатирует, что указанные обсуждения помощников Байдена пока “являются теоретическими”. Окружение демократа уточнит план действия после его инаугурации 20 января 2021 года, когда “проведет оценки всех возможностей США”. Помощники Байдена также ознакомятся со сведениями американской разведки относительно произошедшего перед принятием каких-либо решений, отметил источник.

Напомним, по меньшей мере 200 организаций по всему миру, в том числе правительственные учреждения и компании, были взломаны в рамках кибератаки, предположительно совершенной из России. Отметим, что администрация Трампа отказалась обвинить Россию в недавних кибератаках.

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