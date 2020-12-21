В администрации Байдена заявили, что ответ на кибератаки "не ограничится только санкциями"

“Все еще существует большая доля неопределенности относительно цели этих атак. Были ли они ориентированы на шпионаж? Предназначались ли они для нанесения нам ущерба?.. Мне кажется, все еще есть много остающихся без ответов вопросов о целях, природе и масштабах этих конкретных атак. Мы с нетерпением ожидаем, что узнаем о них больше. Я думаю, с точки зрения мер, которые примет администрация Байдена в ответ на атаку, подобную этой,... это не просто санкции. Это также шаги..., которые мы можем сделать, чтобы снизить способность иностранных субъектов повторить такого рода атаку или, что еще хуже, участвовать в еще более опасных атаках”, — сказал Клайн.

В воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что советники избранного президента США Джозефа Байдена обсуждают возможность введения санкций против РФ, а также нанесения ущерба российским компьютерным системам в связи с кибератакой в отношении американских правительственных учреждений.

Агентство констатирует, что указанные обсуждения помощников Байдена пока “являются теоретическими”. Окружение демократа уточнит план действия после его инаугурации 20 января 2021 года, когда “проведет оценки всех возможностей США”. Помощники Байдена также ознакомятся со сведениями американской разведки относительно произошедшего перед принятием каких-либо решений, отметил источник.